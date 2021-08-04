Скандал как политический продукт

Кажется, что уже практически все высказались по поводу нашумевшего интервью Владимира Жириновского. Так и хочется сказать: ребята, это же «ЖИР и НОВСКИЙ». Это профессиональная машина по производству политических скандалов. Там отсутствуют принципы, это всего лишь бизнес. Он на этом зарабатывает себе на хлеб. Разве кто-то из нас обижался на клоуна в цирке? Тут все то же самое: красный нос, хриплый голос, мимика, жесты, речь, построенная на репликах, заготовленные шутки и т.д. Разница лишь в том, что импровизации клоуна не выходят за рамки утвержденного сценария, а Жириновский импровизирует произвольно. Благодаря своим импровизациям он, как раз и выполняет функцию машины по производству скандалов. Формула предельно проста: большие скандалы требуют вмешательства больших политиков. Этот горе-политик за минувшие годы успел стать автором такого количества высказываний применительно к конкретным странам, что Россия давно уже должна была объявить «войну», как минимум половине из всех существующих в мире стран.

Тем не менее, чтобы защититься от критики, еще раз пройдемся по тем высказываниям, которые были озвучены этим образом политика. Данное словосочетание (образ политика) использовано не случайно. Жириновский обречен быть верным своему образу. Обозначим, по мнению наших политологов и ура-патриотов политиков, наиболее «острые» моменты из данного интервью.

— «Южный Кавказ – это наша зона влияния». Геополитика любой страны в этом и заключается: либо расширять ареал влияния, либо посредством создания различных блоков и усиления экономических потенциалов самостоятельно определять контуры приоритетов внешней политики. Заметим, все инициативы Президента Азербайджана служат именно этой цели, т.е. обеспечению независимого внешнеполитического курса.

— «армяне просят». Данное выражение Российского политика является, косвенным свидетельством признания не только победы Азербайджана, но и признанием превосходства потенциалов нашей страны. Это говорит о том, что Азербайджан, в отличие от Армении, самостоятельная страна, и она сама решает свои вопросы.

— «Ильхам, твой отец был великий и мудрый человек – Гейдар Алиев». Разве есть в современной политической истории Армении какой-то, общенациональный политический лидер, о котором так уважительно высказываются политики и государственные деятели других стран мира? Армения может гордиться только своим сподвижником фашистской идеологии Г.Нжде. Кстати, именно ему поставлен памятник в центре Еревана. Предельно ясно, какими идолами подкармливается идеология государственной политики этой страны.

— «Ильхам, у тебя будет территория, которую тебе хочется». Да, конечно, выражение некорректное, но разве сможет клоун обратить к себе наше внимание, если он будет высказываться высоко-литературными выражениями. Клоун должен оставаться верным своему образу. В данном случае, необходимо обращать внимание не на то, как говорит данный «образ» политика, а, на то, что он говорит. А он говорит, что это территория Азербайджана. Поэтому, это выражение скорее является месседжем, адресованным Армении. Армения должна перестать заниматься самообманом и не должна надеяться на поддержку России в территориальных вопросах. Вопрос уже исчерпан. Либо Армения может лишиться своего суверенитета.

— «У него там диктатура, там полно оппозиционных сил». Данное высказывание абсолютно непрофессиональное. Разве в условиях полной диктатуры в стране может существовать оппозиция, а тем более в большом количестве? Как раз наоборот, наличие оппозиции говорит об открытости власти и готовности к конкуренции. В Азербайджане, в полном смысле этого слова существует партийная демократия. Власть инициирует политический диалог, при этом создаются новые партии. Поэтому это выражение Жириновского является простым, банальным и демагогическим «ляпом». Кроме того, нельзя забывать, что Жириновский – это прекрасный политический спекулянт. Спекулянты сначала создают востребованность, а после предлагают свои услуги.

— «Если Байден захочет, там его свергнут в течение двух недель. И только мы сможем спасти его». Конечно, некорректно и, конечно, режет слух. Но не более. Данная реплика олицетворяет попытку спасти статус России в данном регионе. Статус РФ и любой другой страны уже определен новой реальностью, которую Азербайджан своей Победой создал в данном регионе.

А все остальные реплики, которые имеют место в интервью, являются всего лишь дешевыми кривляньями, на которые даже нет необходимости обращать внимание. Это все как свисток, пугач или погремушка в руках клоуна, с помощью которых он привлекает внимание детей. И, наконец, нельзя забывать, что это интервью было на радио «Комсомольская правда». Вот они и «толкают» свою комсомольскую правду. Где сегодня комсомол, там и их правда, т.е. нет правды, также, как и больше нет комсомола.

Асиф Адиль