Роман Гуревич: В высших эшелонах власти Израиля приветствуют укрепление отношений с Азербайджаном

Деловой визит министра экономики Микаила Джаббарова на прошлой неделе в Израиль, по сути, стал первым официальным визитом азербайджанского чиновника высокого ранга после смены правительства этой страны. Целью визита стало открытие торгового и туристического представительства Азербайджана в Израиле и весьма широкий спектр встреч, который провел Джаббаров. На встрече c министром иностранных дел этой страны Яиром Лапидом глава Минэкономики обсудил активную деятельность совместной азербайджано-израильской комиссии и другие вопросы экономического сотрудничества, а на встрече с министром по строительству и жилищной политики Израиля Зеэвом Элькином – возможность участия израильских компаний в проектах по восстановлению освобожденных от оккупации земель Азербайджана, также провел ряд других важных встреч.

Почетный посол Еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане, израильский политолог и журналист Роман Гуревич в беседе с Minval.az отметил, что сотрудничество между Израилем и Азербайджаном является примером стратегического партнерства и дружеских взаимовыгодных отношений.

«Друзья познаются в трудный час – и не случайно, во время Отечественной войны, дружба наших стран прошла настоящее испытание и закалилась еще больше во время боев за освобождение оккупированных территорий Азербайджана. Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном многовекторно, при этом всегда есть и возможность, и необходимость для еще большего сближения стран, для развития новых направлений сотрудничества. Жизнь не терпит статики — и отношения либо развиваются и переходят на новый уровень, либо постепенно буксуют», — отметил он.

Одним из доказательств этой большой дружбы и особого уровня сотрудничества наших государств, по мнению израильского политолога, стал визит Микаила Джаббарова в конце июля в Израиль.

«Министр Джаббаров встречался с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, с министрами Зеэвом Элькиным и Йоэлем Развозовым, с другими высокопоставленными чиновниками. Могу вам сказать, как говорится из первых рук, что в высших эшелонах власти Израиля горячо приветствуют и поддерживают укрепление отношений с Азербайджаном. Даже если и были некоторые опасения в Баку после смены власти в Израиле, думаю, они должны быть развеяны. Радует тот факт, что и нынешнее правительство Израиля понимает и высоко ценит важность стратегического союза с Азербайджаном. Мы надеемся, что придет день, когда в Израиле откроется и посольство Азербайджана», — отметил Р.Гуревич.

По его словам, друзья, протянувшие крепкую руку помощи в дни боев, готовы и сегодня оказывать содействие в задаче первоочередной национальной важности – в восстановлении Карабаха.

«Самые современные уникальные израильские технологии в сфере водоснабжения, опреснения воды, энергетики, дорожных инфраструктур и сельского хозяйства, как надеется израильская сторона, смогут оказать действенную поддержку экономике Азербайджана», — подчеркнул израильский политолог.

Как отмечает эксперт, успешно развивается сотрудничество в академической сфере между нашими странами. Огромен потенциал сотрудничества в сфере здравоохранения, инноваций, туризма, и этот потенциал, по мнению Гуревича, все больше реализуется.

«От души надеюсь, что и в сфере культуры мосты между нашими народами будут крепнуть и расширяться, нам есть, что предложить друг другу… Мы надеемся, что уже ближайшее время принесет реализацию новых проектов в различных областях, служащих благу народов Азербайджана и Израиля», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров