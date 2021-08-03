Губернатора Нью-Йорка 11 часов допрашивали по делу о сексуальных домогательствах

4 августа, 00:16

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо провел 11 часов на допросах по делу о сексуальных домогательствах, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на The New York Times.

Допрос проходил в офисе генерального прокурора штата Летиции Джеймс, Куомо допрашивали в связи с расследованием о многочисленных случаях сексуальных домогательств. Летиция Джеймс объявила о начале расследования после многочисленных обвинений в адрес Куомо со стороны его советников и помощников.

Против Куомо подали заявление две его бывшие советницы — Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан.

Беннет заявила, что Куомо приставал к ней, задавая ей вопросы о сексуальной жизни и сообщив, что он готов встречаться с молодыми девушками.

Бойлан обвиняет Куомо в домогательствах, выразившихся в форме «нежелательного поцелуя».

Сам губернатор Нью-Йорка отмечает, что сожалеет о некоторых своих высказываниях, однако отрицает, что «когда-либо совершал физический контакт» без согласия другого человека. В офисе Куомо заявили, что расследование против губернатора проводится независимыми экспертами и призвали не политизировать этот судебный процесс.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.