Азербайджан передал Еревану трупы трех армянских военных

В ходе поисковых работ в районе Физули армянами найдены останки трех армянских военнослужащих. Тела еще троих армянских военных передала азербайджанская сторона при посредничестве российских миротворцев. Об этом во вторник сообщает «Спутник».
Личности погибших будут идентифицированы после проведения ДНК-экспертизы.
За время проведения поисковой операции на территориях, вернувшихся под контроль ВС Азербайджана, обнаружены или переданы армянской стороне в общей сложности тела и останки 1629 человек.