Азербайджан передал Еревану трупы трех армянских военных

3 августа, 20:40

В ходе поисковых работ в районе Физули армянами найдены останки трех армянских военнослужащих. Тела еще троих армянских военных передала азербайджанская сторона при посредничестве российских миротворцев. Об этом во вторник сообщает «Спутник».

Личности погибших будут идентифицированы после проведения ДНК-экспертизы.

За время проведения поисковой операции на территориях, вернувшихся под контроль ВС Азербайджана, обнаружены или переданы армянской стороне в общей сложности тела и останки 1629 человек.

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В Азербайджане зафиксирован резкий всплеск заболевания ковидом

3 августа, 20:25

За минувший день в Азербайджане выявлен 931 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР, 225 пациентов клиник выписаны после завершения лечения.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались четыре человека, тестирование на коронавирус которых дало положительный результат.

С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 345 882 случая заражения коронавирусом, из этого числа 333492 человека благополучно прошли лечение, 5034 пациента клиник скончались.

Лечение 7356 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране было проведено 4 060 235 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 10257 — за минувшие сутки.