Как президент Израиля хочет убедить население в необходимости третьей прививки

«Израиль считался пионером в вакцинации, но из-за «дельта»-варианта вируса показатели заболеваемости снова растут. Рекламная акция Ицхака Герцога в поддержку бустерной прививки вызвала много критики», – пишет немецкое издание Handelsblatt (перевод Inopressa.ru).

«В пятницу президент Израиля Ицхак Герцог показал пример борьбы с эпидемией. Перед камерами он сделал бустерную прививку. Это был ловко срежиссированный старт новой кампании по вакцинации, призванной побудить людей в возрасте 60 лет и старше сделать третью прививку, чтобы без последствий пережить надвигающуюся четвертую волну эпидемии», – передает издание.

«Поскольку до недавнего времени Израиль успешно проводил массовую кампанию вакцинации против коронавируса, политики и ученые всего мира следят за тем, как страна борется с «дельта»-вариантом вируса, который теперь распространяется и в Израиле», – отмечает журналист Пьер Хойманн.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) критикует тех, кто вводит третью дозу вакцины на фоне того, как миллиарды людей в бедных странах остаются без прививки. Но социал-демократ Герцог преподнес третью прививку как акт социальной солидарности, нацеленный на то, чтобы в будущем можно было обойтись без локдаунов и сделать возможной привычную жизнь».

«Правительство поставило перед собой амбициозную цель. В ближайшие восемь дней третью дозу вакцины против коронавируса должны получить 1,5 млн израильтян старше 60 лет, которые полностью привиты уже более пяти месяцев. 88% людей старше 50 лет уже получили две дозы вакцины, среди населения таких в целом 58%», – говорится в статье.

«Однако нимб израильского чуда вакцинации померк, – указывает Handelsblatt. – Количество заражений растет; семидневный коэффициент заболеваемости в настоящее время составляет чуть более 2000. 360 человек проходят лечение в больнице, у более чем 200 из них болезнь протекает в тяжелой форме. На пике пандемии в январе, когда число заболевших превысило 8 тыс. человек, число тяжелобольных составляло 1,2 тыс. человек».

«По предварительным данным, опубликованным министерством здравоохранения Израиля на прошлой неделе, риск заражения значительно возрос из-за «дельта»-варианта коронавируса. Риск того, что дважды вакцинированные люди попадут в больницу, остается незначительным. Но пациенты должны быть готовы к тяжелым и длительно сохраняющимся симптомам», – говорится в публикации.

«Со своей похожей на рекламу акцией в поддержку третьей прививки Герцог был хорошо воспринят в Израиле. Судя по опросам израильских телеканалов, трое из четырех пожилых людей положительно относятся к ревакцинации. Но более скептически настроены эксперты», – отмечает издание.

«Вакцина одобрена, и особых побочных эффектов ожидать не стоит, даже у пожилых людей, говорит эпидемиолог Надав Давидович из Университета Бен-Гуриона. Однако, по его мнению, недостаточно ясно, «в чем заключается реальная польза».

«Он также критикует ревакцинацию, считая ее маневром для отвлечения внимания – реальная проблема, по его словам, заключается в том, что 12% граждан еще не привиты. Он предпочел бы, чтобы больше энергии было направлено на убеждение 1,1 млн невакцинированных», – передает Handelsblatt.

«Герцог занимается политикой уже два десятилетия. Он работал в нескольких правительствах, от Ариэля Шарона до Эхуда Барака, Эхуда Ольмерта и Биньямина Нетаниягу, в том числе в качестве министра жилищного строительства, министра туризма и министра социального обеспечения. Но после него мало что осталось. Он потерпел неудачу на посту лидера израильской «Партии труда», которая под его руководством стремительно продолжала терять позиции».

«Его попытка стать премьер-министром провалилась шесть лет назад. После этого Герцога убрали из руководства партии, он ушел из политики – и оказался мастером политического выживания. Он был назначен главой Еврейского агентства – организации, которая призвана способствовать репатриации евреев в Израиль и поддерживать отношения с диаспорой».

«В июне он достиг зенита своей долгой политической карьеры: подавляющим большинством голосов парламентарии избрали бывшего лидера оппозиции президентом».

«Тот факт, что Герцог инициировал новую кампанию по вакцинации, соответствует символической должности, которую он занимает. В политическом плане президент имеет значение только в двух случаях. После парламентских выборов он проводит консультации с лидерами партий и дает мандат на формирование правительства тому, кто, по его мнению, имеет наибольшие шансы собрать вокруг себя коалицию с парламентским большинством».

«И он может помиловать осужденных. Если, например, экс-премьер Нетаниягу будет осужден за коррупцию и взяточничество, только решение Герцога, юриста и адвоката по образованию, сможет спасти бывшего премьер-министра от отбывания наказания в тюрьме», – пишет Handelsblatt.