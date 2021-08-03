Северная Корея раздает армейские запасы продовольствия для предотвращения голода

3 августа, 15:54

В КНДР организовали раздачу армейских продовольственных запасов для предотвращения нового крупного голода среди населения страны, сообщает сообщает Associated Press со ссылкой на Национальное агентство разведки Южной Кореи.

По данным южнокорейской разведки, новая волна голода угрожает Северной Корее из-за пандемии коронавируса, а также климатических изменений в 2021 году. В страну пришла засуха и жаркая погода, которые негативно повлияли на осенний урожай ключевой сельскохозяйственной культуры — риса.

Кроме того, жара и засуха уничтожили значительную часть урожая кукурузы и нанесли удар по животноводству. По данным разведки Южной Кореи, КНДР рассматривает борьбу с голодом как «вопрос существования нации».

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Парламент лишил Салимова депутатской неприкосновенности

3 августа, 12:42

Милли Меджлис принял решение о лишении депутатской неприкосновенности депутата Салимова Эльданиза Адил оглу.

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджана, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.