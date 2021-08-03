Как привлечь Жириновского к ответу?

Как известно, российский политик Владимир Жириновский допустил в адрес Азербайджана ряд оскорбительных высказываний. Были задеты государственность Азербайджана, руководство нашей страны. При этом, есть четкое ощущение, что глава ЛДПР обладает какими-то неограниченными полномочиями, задевая своими, нередко оскорбительными и непродуманными высказываниями, не только российских, но и зарубежных политиков, и целые государства. И это не первый недружелюбный выпад главы ЛДПР в адрес Азербайджана – задевал нашу страну разнузданной и не политкорректной лексикой Владимир Вольфович еще и лет двадцать, иронизируя над государственностью Азербайджана.

Занятно, что при этом Жириновский является одним из «патриархов» российской политики, появившись на сцене в период ее становления, на заре 90-их годов.

Играет ли Владимир Вольфович какую-то особую роль при «дворе» кремлевской политики, выполняя некие заказы сверху, когда нужно чувствительно задеть или саркастически пройтись по той или иной политической фигуре, нанести грязный удар по соседним государствам – на эту тему в среде российской политики ведется много жарких споров. Но ясно одно – почему-то именно Жириновскому в российской политике допустимы все грязные приемы политического «хейтинга», напрочь ломающие любой дипломатический этикет и здравый смысл, — последний, кстати, именно «смысл», в заявлениях этого политика порой полностью отсутствует. При этом есть ощущение, что допусти в адрес какого-либо международного субъекта, глава какой-то другой политической партии из Госдумы РФ подобные высказывания, ему пришлось бы столкнуться с жесткой реакцией официального Кремля и коллег по политическому олимпу. Но Вольфовичу все сходит с рук.

В ответ на абсурдные высказывания Жириновского Азербайджан отреагировал быстро. Первого августа 2021 года временный поверенный в делах Российской Федерации в Азербайджане был приглашен в Министерство иностранных дел нашей страны.

В ходе встречи до сведения временного поверенного в делах, личность которого МИД решил утаить, была доведена серьезная озабоченность и выражен протест в связи с предвзятым и оскорбительным высказыванием лидера ЛДПР в эфире программы «Итоги Жириновского» от 30 июля на радио «Комсомольская правда». В связи с данным инцидентом противоположной стороне была вручена нота МИД Азербайджана.

Было подчеркнуто, что поведение человека, представленного в Государственной Думе РФ, является не только неэтичным, но и несовместимым с духом дружбы и стратегического партнерства между двумя странами, что озвучивание безответственных и провокационных заявлений, рассчитанных на нанесение ущерба этим отношениям, является недопустимым.

Нота Азербайджана, очевидно, слегка «встряхнула» сознание российского политика, и он даже попытался как-то оправдать свои действия – но этот ответ Жириновского тоже вряд ли можно назвать политкорректным и адекватным.

И хотя, в данном случае Жириновский, а вернее его необдуманные заявления, стали причиной политического конфликта между двумя странами, есть ощущение, что Владимир Вольфович снова уйдет от прямой ответственности за свои слова. По крайне мере не заметно, что в Кремле или МИДе России попытались хотя бы отчитать политика за его действия. Как можно заставить ответить данного российского политика за свои необдуманные слова и фразы, оскорбительную позицию в адрес нашей страны, какие действенные механизмы могут быть применены на этот счет?

Как отметил азербайджанский политолог Ильгар Велизаде в беседе с Minval.az, Жириновский в своем скандальном интервью «прошелся» не только по Азербайджану, но и по другим государствам, а вообще, в разные годы, нелестно высказывался в адрес почти всех соседей России, чем вызывал справедливое возмущение государств и обществ этих стран.

«В этот раз он решил замахнуться на Азербайджан, но правда, когда последовала нота из Баку, решил «отыграть» назад и заявил, что лично ничего не имеет против президента Азербайджана и всегда относился к нему с большим уважением», — заметил политолог, добавив, что эти запоздалые заявления никакой роли уже не играют.

Если касаться непосредственного вопроса, как в рамках правового поля можно привлечь к ответственности российского политика за его оскорбительные высказывания, то по мнению Велизаде, это возможно, но при этом стоит учесть, что Жириновский является гражданином Российской Федерации и соответственно ему придется отвечать, в-первую очередь, за сказанное в рамках российского законодательства. Поэтому иски против главы ЛДПР могут подать азербайджанцы, проживающие в России, главы диаспорских организаций, являющиеся либо гражданами, либо резидентами РФ. При этом, по мнению политолога, в высказываниях Жириновского можно найти немало нарушающего законодательство России, в частности, уголовно-процессуальный кодекс РФ.

«Это и высказывания, оскорбляющие нацию и ее представителей, в его словах можно найти и признаки ксенофобии, разжигание национальной розни – в общем, всего этого вполне достаточно, чтобы привлечь его к серьезной уголовной ответственности по конкретным статьям УК РФ», — отметил наш собеседник.

Что касается международной практике на этот счет, то, по словам И.Велизаде, международное право допускает введение персональных санкций против тех или иных политических лиц.

«В этой связи можно не исключать, что въезд Жириновского в Азербайджан в скором времени будет «заказан». Если же подсчитать число глав государств, которых за время своей карьеры оскорбил Жириновский, и если, скажем, представить чисто гипотетически, что все они разом примут санкционные меры против этого политика, то он вообще может оказаться невыездным из РФ», — подытожил политолог.

В. Мансуров