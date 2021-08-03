Третья Армения: Россия

Одной из общих черт коммунистических режимов было то, что у них были свои любимые журналисты, обозреватели, которые могли сказать то, что не могли сказать правительственные чиновники, и эти фавориты часто обедали наедине с диктаторами, навещали их на «даче» во время летнего отпуска. Об этом, как передает ИноСМИ, пишет колумнист турецк0й газеты Milliyet Хаккы Оджал.

«Так было в Советском Союзе, Китае, на Кубе и во всей Восточной Европе. Сегодня их место заняли «привилегированные группы». Мрачного партийного руководителя сменил тип «диктатора-популиста». Теперь у этих политиков не журналисты, выступающие их рупором, а этнические группы, которые могут говорить от имени государства то, что оно хочет сказать. В конце концов бывают моменты, когда диктаторам тоже нужна общественная поддержка, какими бы диктаторами они ни были!

Например, в Китае, подобно тому как уйгуры считаются вторым классом, этническая группа хань стала самой привилегированной этнической группой современной эпохи. А в России, как в советское время, так и в наши дни, привилегированной этнической группой всегда были армяне. И сегодня Россия является практически покровителем Армении на международной арене, ее представителем в мировой политике.

Мы в очередной раз стали свидетелями этого, когда в Москве поднялся шум в ответ на Бакинскую декларацию, подписанную между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном. Конечно, российское правительство и администрация президента не сказали ни одного отрицательного слова, но, если принять во внимание реакцию армянских организаций в Москве, так называемых мозговых центров, исследователей-экспертов, журналистов, это нельзя не назвать «шумом».

Хотя эта декларация была не чем иным, как обещанием более интенсивного сотрудничества между тремя странами, подписанным на уровне спикеров парламентов, в России сначала лоббистские организации, сделавшие страну третьей Арменией после США, произвели фейковую новость. После ложного сообщения о том, что на церемонии подписания председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп (Mustafa Şentop) якобы объявил о создании единой армии между тремя странами, к каравану комментариев присоединились не только армянские ассоциации и учреждения, но и российские СМИ как минимум наравне с ними. Усилия Турции по опровержению нашли отклик через несколько дней, но, в то время как фейковая новость и основанные на ней комментарии фигурировали на первых полосах, опровержение было приведено в отдельных колонках на внутренних страницах.

Это не первый раз, когда армянское лобби и его операции по формированию общественного мнения дают о себе знать в России. Во время операции, предпринятой Азербайджаном в ответ на попытки Армении расширить продолжавшуюся с 1994 года оккупацию в Нагорном Карабахе путем новых атак, проводившейся с чрезвычайной осторожностью во избежание вреда гражданскому населению, не только армянские СМИ, но и российские СМИ под влиянием армянского лобби начали аналогичную операцию по формированию общественного мнения.

Что еще хуже, к этому хору присоединились и некоторые российские официальные лица, хотя не Путин и не министры. Должно быть, под влиянием армянского лобби Россия и США 30 лет и бровью не вели в ответ на продолжавшуюся оккупацию Нагорного Карабаха, несмотря на участие в трехстороннем формате, созданном для ее прекращения. Напомним, что во Франции, которая является еще одним участником этого формата, также присутствует очень сильное армянское лобби.

Отныне Турция, Азербайджан и Пакистан создадут, если не единую армию, то звено братства, своего рода «Commonwealth» (Содружество наций).

Несмотря на три Армении», – отмечает газета.