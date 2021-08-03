Почему не все тюркоязычные государства пришли на помощь Турции?

Азербайджанские пожарные сплоченно и эффективно борются с пожарами в Турции, демонстрируя высокий профессионализм и выдержку. Масштаб бедствия огромен и целый ряд стран выслали свои пожарные бригады и специальную технику на помощь Турции. Но, как ни странно, среди них нет стран из родственных Турции, тюркоязычных государств, например, стран Центральной Азии. Совпадение это, или ряд стран ЦА и, вправду, с ощутимым безразличием отнеслись к национальному бедствию в Турции?

Азербайджан оказался одной из первых стран, откликнувшихся и пославших своих пожарных на помощь братской Турции. Уже несколько дней пожарные отряды МЧС из Азербайджана борются с пожарами в округе Мармарис и других районах Турции. При этом стоит отметить, что Азербайджан в течение этих дней активно наращивает пожарную группировку по тушению пожаров в Турции. Так, накануне новая группа азербайджанских пожарных продвигается в зону лесных пожаров в Турции со стороны Грузии.

«В связи с пожаром в Турции по поручению президента Азербайджана сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС отправились в братскую страну. Мы уже находимся на территории Турции, и далее будем следовать к месту происшествия», – сказал азербайджанским СМИ начальник отдела пожарной техники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Назар Бахышов.

«Как Турция находится рядом с нами, так и мы всегда находимся рядом с Турецким государством. Мы, как два государства, как братья, всегда поддерживаем друг друга» — подчеркнул Бахышев.

Как сообщил он, к тушению пожаров привлечены 252 человека личного состава и 54 единицы техники, в том числе, вертолет. Как отметил он, профессиональные пожарные проявляют настоящую самоотверженность в тушении пожаров.

Как известно, за своевременные и оперативные действия азербайджанских пожарных поблагодарили как региональные власти, так и руководство Турции. Так, муниципалитет турецкого города Мармарис выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхама Алиеву за то, что он направил команду МЧС для тушения лесных пожаров в турецких курортных городах.

«Азербайджанские военные прибыли в Мармарис для поддержки в тушении пожара. Хорошо, что вы есть. Спасибо за поддержку», — говорится в посте администрации города Мармарис в Твиттере.

Также благодарят в Турции и бригады российских пожарных. Эрдоган даже лично поблагодарил Владимира Путина за отправку в Турцию для тушения пожаров крупную технику: пять самолетов Ил-76 с водозабором 40 тонн и трех пожарных вертолетов Ми-8.

Но есть и малообъяснимые факты – так, например, среди откликнувшихся на помощь Турции стран, не значатся государства Центральной Азии. Хотя, казалось бы, в-первую очередь, на помощь Турции должны были прийти именно тюркоязычные государства из этого региона.

Между тем, в самой Турции вполне спокойно, хотя и с некоторым прискорбием, относятся к такому положению дел.

Так, по мнению турецкого политолога Энгина Озера, Азербайджан не просто партнер, а братское для Турции государство, которое отреагировало на бедствие, не дожидаясь обращений Анкары. Президент Ильхам Алиев сразу отреагировал на сообщение о пожарах.

«Мы никак не можем сравнивать Азербайджан со странами Центральной Азии, здесь, как говорится, сравнения просто неуместны. Напротив, здесь есть некоторые парадоксы. Например, Туркменистан никогда не поддерживал Турцию на международной арене, хотя, на первый взгляд, является родственной по этносу к Турции страной.

Кроме того, что мы более-менее понимаем язык друг друга, Турцию с Туркменистаном практически ничто не связывает: ни в культурном, ни в военном плане, ни в каких других, сотрудничества вообще-то нет и не ведется», — отметил турецкий эксперт в беседе с Minval.az.

По словам Э.Озера, Туркменистан не ближе к Турции, чем, скажем, Босния. В этом смысле, по мнению политолога, отношение самого Ашхабада к Анкаре не более, чем прагматичное.

«В России часто думают, что государства Средней Азии и Турции связывают какие-то особые связи, чуть ли не родственные узы. Но на самом деле это не так. Да, конечно государственные контакты присутствуют, но назвать эти отношения между государствами ЦА братскими или особыми мне крайне сложно.

Я никак даже не могу сравнить эти связи, с тем отношением, который проявляет Азербайджан к нашей стране. Братский азербайджанский народ, теплое отношение президента Ильхама Алиева к Турции – это сложно чем-то заменить. Что касается того, как в самом турецком обществе отнеслись к тому, что среди пришедших на помощь нам не было государств из Средней Азии – можно сказать, что он этого просто не заметил» — заключил наш собеседник.

В. Мансуров