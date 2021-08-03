Кудрин: Россия должна что-то для мира создать, наша модель экономики изжила себя

Россия эксплуатирует старую модель экономики, которая себя изжила и не даст нужного результата, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК.

По его словам, России пока так и не удалось перейти от экономики спроса к инвестиционной модели экономики. «Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров», — заявил Кудрин.

Средние темпы экономического роста за последние годы Кудрин назвал достаточно низкими. При этом, по его мнению, российская экономика могла бы выйти на темпы роста в 4-5% в год при новом качестве экспорта и наращивании внутренних инвестиций. По данным Росстата, в 2014-2020 годах среднегодовой рост ВВП составил менее 0,5%.

«Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. «Экономика спроса» ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель», — сказал Кудрин.

«Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше <…> Вот в этот момент нужно инвестировать в суперпередовые технологии будущего, в товары будущего», — заявил глава Счетной палаты.

Рецептами ускорения экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательская инициатива и конкуренция, отметил Кудрин. «И отдельно стоит история про суды, правоохранительную деятельность, защиту прав собственности», — сказал он, добавив, что российской модели нужно больше свободы предпринимательства, а пока «у нас разгосударствление экономики затормозилось, роль государства увеличивается».