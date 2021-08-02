Билл Гейтс стал холостяком

2 августа, 23:31

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс официально развелся со своей женой Мелиндой. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на издание Business Insider.

До этого Билл и Мелинда Гейтсы рассказали о планах расторгнуть свой брак. При этом бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий. Прошлый «рекорд» установлен экс-женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос.

Гейтс находится в пятерке богатейших бизнесменов. Состояние семьи основателя Microsoft оценивается в 130 млрд долларов.

Судья принял финальное решение о разводе Билла и Мелинды в понедельник, 2 августа. Они состояли в браке с 1994 года. Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд.

Детали бракоразводного процесса пока не уточняются.

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Юсуф Ахлатчы: Азербайджанские братья вместе с нами

3 августа, 00:02

«Мы из города Чорум выражаем нашу любовь и уважение нашим азербайджанским братьям, которых мы называем «Одна нация, два государства», за то, что они не оставили нас одних в этой сложной ситуации».

Эти слова сказал глава правящей партии в Чоруме Юсуф Ахлатчы в заявлении журналистам.

Как сказал наш глава государства «Мы братья». Когда говорят, что Азербайджан находится в сложной ситуации, когда наши братья попадают в беду, мы готовы. Сегодня мы увидели, что наши азербайджанские братья вместе с нами, когда мы здесь в сложной ситуации. Да не разрушит Бог нашего единства. Мы благодарим Азербайджан! »- сказал Ю.Ахлатчы (цитата по Report).