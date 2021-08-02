Акция матерей длится в Турции уже 700 дней подряд

У здания представительства Демпартии народов Турции (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке страны уже 700-й день продолжается сидячая акция группы родителей, чьи дети были обманом вовлечены в ряды террористической организации РКК.

Участники акции обвиняют HDP в пособничестве террористам, пропаганду которых ведут среди молодежи. По словам родителей, их дети были обманом вовлечены в ряде РКК.

Одна из участниц акции у здания представительства HDP Хаджире Акар рассказала, что добилась возвращения своего сына из рядов террористов. Сын добровольно сложил оружие и вернулся к мирной жизни в конце августа текущего года, напомнила женщина. Она присоединилась к акции 22 августа и уже через два дня сын откликнулся на ее призыв, отказавшись от преступной деятельности.

Воля и решимость, проявленные Акар, стали лучом надежды для других участников сидячей акции, пишет «Анадолу».

Число протестующих активно растет и достигло 234 человек.

По сей день 31 несовершеннолетний оставил ряды террористов и вернулся в семью.