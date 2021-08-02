В Иране зафиксировали рекордное число заболеваний ковидом

Медицинские службы Ирана за сутки диагностировали 37 тыс. 189 случаев заражения COVID-19 — рекордный показатель для страны за время пандемии, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

Предыдущий рекорд был установлен неделю назад — 34 951 случай.

Рост заболеваемости COVID-19 в Иране вызвал более заразный штамм «дельта» коронавируса. Иранские власти при этом указали, что менее 40% населения носят маски и соблюдают социальную дистанцию.

Накануне глава Минздрава Ирана направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с призывом ввести двухнедельный режим изоляции. Однако ответ на письмо пока не последовал.

Считается, что Иран в наибольшей степени пострадал от пандемии среди стран региона. По данным сайта Worldometers, в Иране выявили свыше 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 90,9 тыс. заболевших скончались.

В Иране полностью курс вакцинации прошли менее 4% населения. В прививочной кампании в стране используется вакцина местного производства, которая по заявлениям правительства имеет 85% эффективность. Применяется также российская вакцина «Спутник V» и препарат AstraZeneca, получаемый Ираном через международную программу COVAX.