Коротченко: Армения продолжает свою деструктивную политику

«Тактика обстрелов, совершение провокаций пограничных конфликтов укладывается в канву тех политических задач, которые собирается решить на нынешнем этапе армянское руководство».

Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя напряженность на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахчывана.

По его словам, Армения не желает решить вопросы, связанные с делимитацией и демаркацией границ, открытием транспортных коммуникаций, также выводом незаконных вооруженных формирований c территории карабахского региона Азербайджана, где сегодня находятся российские миротворцы: «Наоборот, своими действиями пытается втянуть в процесс Европейский Союз, в частности Францию, которая заявляла о готовности отправить вооруженный контингент в Армению с целью обеспечения своего военного присутствия там», — отметил эксперт, слова которого приводит «Репорт».

Коротченко считает, что главная проблема заключается в том, что Армения не желает выполнять взятые на себя обязательства по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020, а также договоренности, которые были достигнуты в ходе январской встречи лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве».

Эксперт считает, что деструктивная политика, которая была свойственна Армении на протяжении десятилетий, вновь продолжается. После полного разгрома своей армии и поражения, Армения пытается вновь реанимировать претензии на Карабах, игнорируя существующие реалии: «Но как говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев, карабахского конфликта больше не существует. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, однако Армения не желает смириться с этим и по-прежнему отказывается подписывать мирный договор и занимается военными провокациями», — добавил он.