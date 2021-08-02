Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»

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В рейтинге ФИДЕ Азербайджан опередил Армению

2 августа, 20:52

Азербайджан опередил Армению в обновленном рейтинге Международной федерации шахмат (ФИДЕ), сообщает Sputnik Азербайджан.

В новом августовском рейтинге ФИДЕ в списке шахматных держав Азербайджан поднялся с седьмого на шестое место, сместив с этой позиции Армению. В активе Азербайджана сейчас 2657 пунктов (средний рейтинг десяти ведущих шахматистов страны), в то время как у Армении этот показатель составляет 2654 пункта.