Эльданиз Салимов исключен из партии «Ени Азербайджан»

2 августа, 17:27

Депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов исключен из рядов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

Дисциплинарная комиссия рассмотрела в понедельник представление Генерального прокурора Кямрана Алиева Милли Меджлису «О прекращении депутатской неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адил оглу Салимова».

Как сообщается, комиссия приняла заключение о прекращении депутатской неприкосновенности парламентария и рекомендовала вопрос заседанию парламента, которое состоится завтра.

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Эксперты VMedia разоблачают мегафейки армянской пропаганды: видео

2 августа, 20:37

Youtube-канал VMedia начинает проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Пари на миллиард долларов». Авторы проекта готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Факты против фейков!

По мнению создателей проекта, столь значительная сумма в миллиард долларов призвана подчеркнуть масштабность разоблачаемых фейков, которые являются краеугольными камнями официальной армянской историографии и пропаганды. Именно эти мегафейки и строящаяся на них политика армянского государства являются причиной того, что на Южном Кавказе уже более века ведутся кровопролитные войны и регион никак не может перейти к мирному сосуществованию.

Канал VMedia уверен, что запрос на такой проект существует, прежде всего, в самом армянском обществе, и поэтому он презентуется «В рамках информационно-просветительской поддержки армянской общественности».

Первый фильм выходит под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?»