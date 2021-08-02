Эльданиз Салимов исключен из партии «Ени Азербайджан»

Депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов исключен из рядов правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА).

В Генеральной прокуратуре был изучен поступивший из Министерства внутренних дел материал о том, что 29 июля около 01 часа депутат Салимов в ресторане “Старый Двор” в городе Хачмаз применил насилие в отношении исполняющего служебные обязанности сотрудника полиции.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса АР, проведение расследования поручено следственному управлению Генеральной прокуратуры. В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

Дисциплинарная комиссия рассмотрела в понедельник представление Генерального прокурора Кямрана Алиева Милли Меджлису «О прекращении депутатской неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Эльданиза Адил оглу Салимова».

Как сообщается, комиссия приняла заключение о прекращении депутатской неприкосновенности парламентария и рекомендовала вопрос заседанию парламента, которое состоится завтра.