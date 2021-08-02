Гарибашвили заявил, что Грузия больше не выдержит закрытий и ограничений

2 августа, 16:28

Грузия больше не выдержит закрытий и ограничений, поэтому правительство намерено управлять процессом пандемии и способствовать росту экономики. Об этом в понедельник на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он указал на то, что в Грузии за последние полгода фиксируется высокий темп восстановления экономики.

«Правильный путь для нашей страны — это, с одной стороны, поддерживать высокие темпы экономического роста. Если посмотреть на страны региона и текущие тенденции в Европе в целом, такой рост наблюдается не во многих местах. Это действительно беспрецедентный рост в нашей стране. С другой стороны, то, что нам удалось привезти такое количество вакцин, я считаю очень хорошей и радостной новостью», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что вакцинация — это способ сохранить экономику и в целом выжить в нынешней ситуации.

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Власти России собрались запретить вывоз бензина на три месяца

2 августа, 16:59

Минэнерго России еще в пятницу, 30 июля, предложило правительству выдать поручение о запуске процедуры запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Об этом со ссылкой заявление министра Николая Шульгинова, которое цитирует пресс-служба ведомства, сообщает «Интерфакс».

Источники агентства указывают, что речь идет об ограничении вывоза марок Аи-92 и Аи-95 сроком на три месяца. Представители вице-премьера Александра Новака, ответственного за энергетику, не прокомментировали эти сведения.

При этом за несколько часов до этого сообщения Новак рассказал журналистам, что Минэнерго не устраивает динамика биржевых цен на бензин и вариант запрета экспорта сохраняется.