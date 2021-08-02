Гарибашвили заявил, что Грузия больше не выдержит закрытий и ограничений

Грузия больше не выдержит закрытий и ограничений, поэтому правительство намерено управлять процессом пандемии и способствовать росту экономики. Об этом в понедельник на заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Он указал на то, что в Грузии за последние полгода фиксируется высокий темп восстановления экономики.

«Правильный путь для нашей страны — это, с одной стороны, поддерживать высокие темпы экономического роста. Если посмотреть на страны региона и текущие тенденции в Европе в целом, такой рост наблюдается не во многих местах. Это действительно беспрецедентный рост в нашей стране. С другой стороны, то, что нам удалось привезти такое количество вакцин, я считаю очень хорошей и радостной новостью», — заявил Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что вакцинация — это способ сохранить экономику и в целом выжить в нынешней ситуации.