Дженнифер Лопес снялась в бикини на роскошной яхте за 130 миллионов долларов

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком, сделанным на борту роскошной яхты за десятки миллионов долларов. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами в желтом комплекте бикини. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, а также минималистичные подвеска и браслет. Публикация набрала 5,3 миллиона лайков, отмечает Лента.ру.

Известно, что Лопес отправилась в круиз по Монте-Карло и Сен-Тропе на суперяхте Valerie с возлюбленным, американским актером Беном Аффлеком. Согласно описанию в Instagram-аккаунте компании Dynamiq Sales & Charter, 85-метровое судно оснащено шестью палубами, большим бассейном с джакузи, спа-комплексом и вертолетной площадкой. На данный момент яхта выставлена на продажу за 130 миллионов долларов.