Дженнифер Лопес снялась в бикини на роскошной яхте за 130 миллионов долларов

2 августа, 15:58

Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась откровенным снимком, сделанным на борту роскошной яхты за десятки миллионов долларов. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 52-летняя знаменитость позирует с распущенными волосами в желтом комплекте бикини. Ее образ дополнили солнцезащитные очки, а также минималистичные подвеска и браслет. Публикация набрала 5,3 миллиона лайков, отмечает Лента.ру.

Известно, что Лопес отправилась в круиз по Монте-Карло и Сен-Тропе на суперяхте Valerie с возлюбленным, американским актером Беном Аффлеком. Согласно описанию в Instagram-аккаунте компании Dynamiq Sales & Charter, 85-метровое судно оснащено шестью палубами, большим бассейном с джакузи, спа-комплексом и вертолетной площадкой. На данный момент яхта выставлена на продажу за 130 миллионов долларов.

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В Ярдымлы горит лес

2 августа, 17:08

1 августа в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в лесополосе близ села Хонуба Ярдымлинского района (горная местность со сложным рельефом).

Как сообщили в МЧС, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, сотрудники Службы спасения особого риска и Южного регионального центра МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и местные жители. В настоящее время продолжаются оперативные и неотложные мероприятия по тушению пожара.

По предварительной информации, на площади около 15 га горят сухие листья, кустарники, высохшие пни деревьев.

Будет предоставлена дополнительная информация.