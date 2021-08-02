Горбачев о предыстории конфликта в Карабахе: «Перекройка границ была недопустима, а интеллигенция не сумела найти путь к диалогу»

Первый и последний президент СССР Михаил Сергеевич Горбачёв решил напомнить о себе. И высказаться по карабахской тематике. В своей статье для интернет-журнала «Россия в глобальной политике» Горбачев порассуждал о своих действиях в период перестройки и событиях того времени.

«Я считал, что достижение договорённости о статусе Нагорного Карабаха – дело армян и азербайджанцев, а роль союзного центра – помочь им в нормализации обстановки, в частности в решении экономических проблем. Уверен, что это была правильная линия», – отметил он.

Как считает Горбачев, корни конфликта – давние, простого решения он не имел тогда, хотя его пытались убедить, что оно может быть достигнуто путём перекройки границ.

«Из этого мы исходили, когда в начале 1988 г. обострилась проблема Нагорного Карабаха. В руководстве страны было единое мнение: это недопустимо», — отмечает экс-президент.

Но, по мнению Горбачева, ни партийные структуры, ни интеллигенция двух республик не сумели найти путь к согласию или хотя бы к диалогу. И их оттеснили на задний план экстремисты. События, заметил он, нарастали как снежный ком.

Он отметил, что в 1987–1988 гг. стремился выработать «единый демократический подход к межнациональным спорам».

«Суть его заключалась в том, что национальные проблемы могут быть по-настоящему решены только в общем контексте политической и экономической реформы. И надо сказать, что первоначально национальные движения в балтийских республиках, Молдавии, Грузии, Украине выступали под лозунгами поддержки перестройки. Вопрос о выходе из Союза в 1987 г. не ставил почти никто», – отмечает экс-президент СССР.

Но, по его мнению, очень быстро в национальных движениях стали брать верх сепаратистские тенденции. А партийные лидеры в республиках не умели работать в условиях демократии. По мнению Горбачева, «они растерялись».

Также он высказал свое мнение о кровавых событиях 1989 года в Тбилиси, при этом умолчав о том, почему приказал провести карательную операцию в Баку в ночь на 20 января 1990 года и потопить в крови движение за независимость Азербайджана.

«Об этом тяжело вспоминать. Но я могу с чистой совестью сказать: решение о разгоне митинга в Тбилиси было принято за моей спиной, вопреки моей воле. Тогда и впоследствии я твёрдо придерживался своего кредо: самые сложные проблемы надо решать политическими средствами, без применения силы, без крови», – резюмировал экс-президент.