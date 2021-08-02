Тимановской предложили крупную сумму денег и убежище на Западе?

Белорусский политолог Алексей Дзермант прокомментировал скандальную ситуацию с белорусской легкоатлеткой Кристиной Тимановской на Олимпиаде-2020 в Токио.

«По поводу спортсменки. Технологически всё очень просто: ещё в Беларуси или уже в Токио ей предложили крупную сумму денег и убежище на Западе. Это старый приём со времен первой холодной войны.

Вопрос — куда смотрели особисты команды и есть ли они вообще? Если нет, то почему, ведь мы вошли в новую холодную войну и авось не проканает.

И вопрос к системе: если делаете ставку на спортсменов как на ЛОМов (лидеров общественного мнения — ред.), так занимайтесь ими как следует. Лично я бы делал лучше ставку на учёных как пример для общества и именно на них тратил бы все эти средства. Отдачи было бы больше», — написал он на своей странице в «Фейсбуке».

Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх — 2020 в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии белоруска неожиданно была включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях она возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции. В итоге Тимановскую попытались отправить на родину, отозвав заявку на участие в Играх. Спортсменка прибыла в посольство Польши в Токио.