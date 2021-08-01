Яичный белок позволяет сжигать жир во сне

Диетолог Анжелика Чиж рассказала о том, что лучше всего съесть перед сном, чтобы сбросить вес.

Она подчеркнула, что до 0:00 в организме вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

По словам специалиста, для его выработки необходимо сделать два шага — съесть перед сном два отварных яичных белка и лечь спать до 23:00. «Утром на весах — минус 300 граммов», — сказала Чиж (цитата по РИА Новости).

Помимо этого, она назвала продукты, в употреблении которых не следует себя отказываться даже при диете. Диетолог отметила, что это содержащие белок продукты -курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов, пояснила она.

Чиж также напомнила о важности поддержания водного баланса и призвала не забывать о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых, злаках и зелени.