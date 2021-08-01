Яичный белок позволяет сжигать жир во сне

2 августа, 00:31

Диетолог Анжелика Чиж рассказала о том, что лучше всего съесть перед сном, чтобы сбросить вес.

Она подчеркнула, что до 0:00 в организме вырабатывается сжигающий жир гормон — соматотропин.

По словам специалиста, для его выработки необходимо сделать два шага — съесть перед сном два отварных яичных белка и лечь спать до 23:00. «Утром на весах — минус 300 граммов», — сказала Чиж (цитата по РИА Новости).

Помимо этого, она назвала продукты, в употреблении которых не следует себя отказываться даже при диете. Диетолог отметила, что это содержащие белок продукты -курица, индейка, рыба, яйцо, нежирное мясо. Они важны для укрепления костей и иммунной системы, улучшения кожи и выработки гормонов, пояснила она.

Чиж также напомнила о важности поддержания водного баланса и призвала не забывать о клетчатке, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых, злаках и зелени.

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Где на Земле лучше пережить глобальную катастрофу

2 августа, 01:00

Специалисты из Великобритании перечисли страны, в которых лучше всего можно пережить глобальную катастрофу. По мнению экспертов, это — Исландия, Новая Зеландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Информацию распространяет «Вокруг света» со ссылкой на The Gardian.

Исследователи полагают, что коллапс может возникнуть в результате серьезного финансового кризиса, климатической катастрофы, уничтожения природы, в результате еще более серьезной пандемии, нежели чем COVID-19, или комбинации всех перечисленных потрясений.

В качестве критериев оценки стран, готовых к апокалипсису, ученые оценивали такие показатели, как: способность выращивать продукты питания для своего населения, защищать границы от массовой миграции и поддерживать электрическую сеть, а также некоторые производственные мощности.

В результате исследования на первом месте оказались острова в регионах с умеренным климатом и низкой плотностью населения. Как отмечают эксперты, для них стало неожиданностью, что Великобритания заняла лидирующие позиции в исследовании. Эта страна имеет высокую плотность населения, не слишком быстро развивает возобновляемые источники энергии, и только 50% продуктов питания там собственного производства.

Наибольшим потенциалом в случае коллапса обладает Новая Зеландия, благодаря своей геотермальной и гидроэлектрической энергии, обильным сельскохозяйственным угодьям и низкой плотности населения.