Президента Туниса обвинили в стремлении к диктатуре

Председатель парламента Туниса, лидер движения «Ан-Нахда» Рашид аль-Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в нарушении норм конституции и подчеркнул, что глава государства не имеет права замораживать работу высшего законодательного органа и увольнять премьер-министра.

По его словам, президент Кайс Саид пытается обратить вспять десятилетние упорные усилия тунисцев, которые боролись за демократические реформы. Ганнуиши считает, что действия Саида противоречат Конституции и угрожают демократии Туниса.

Ганнуши напомнил, что военные по поручению Кайса Саида 26 июля препятствовали входу депутатов в парламент и те покинули здание, чтобы не допустить беспорядков и кровопролития.

Спикер тунисского парламента подчеркнул, что считает оправданным недовольство граждан Туниса политикой властей, так как сегодня в стране царит неблагоприятная эпидемиологическая ситуация на фоне пандемии коронавируса, тяжелый экономической и политический кризис.

Ганнуши отметил, что «арабская весна» положила конец почти полувековой диктатуре в Тунисе, после чего в стране начала действовать Конституция, обеспечивающая верховенство закона, разделение власти и создание государственных институтов для защиты прав и свобод человека.

«Принятая в Тунисе в 2014 году Конституция стала самой прогрессивной в арабском мире. Однако сегодня Саид рвет ее в клочья. Он утверждает, что принятые меры временные и нацелены на восстановление социального мира. Напротив, его действия взяты из сценария по установлению диктаторского режима в стране», — считает он, слова которого приводит «Анадолу» со ссылкой на The New York Times.