Аналитик – об альтернативных доллару валютах

1 августа, 20:24

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала, что лучшие альтернативы доллару сейчас — это евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона.

По ее словам, которые приводит «Прайм», особенно выгодны швейцарский франк и японская иена, их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках. Евро при этом в ближайшее время может уступить доллару из-за различий в денежно-кредитной политике.

Для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, поэтому с юанем пока не все так однозначно, считает эксперт. Кроме того, США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, что также скажется на валюте и рынке акций.

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Российские миротворцы сопроводили азербайджанские войска

1 августа, 21:17

Российскими миротворцами обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту ШУША – КРАСНЫЙ БАЗАР – КАДЖАР и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом информирует Минобороны России.