Аналитик – об альтернативных доллару валютах

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева рассказала, что лучшие альтернативы доллару сейчас — это евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона.

По ее словам, которые приводит «Прайм», особенно выгодны швейцарский франк и японская иена, их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках. Евро при этом в ближайшее время может уступить доллару из-за различий в денежно-кредитной политике.

Для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте, поэтому с юанем пока не все так однозначно, считает эксперт. Кроме того, США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай, что также скажется на валюте и рынке акций.