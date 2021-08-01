Возросло число жертв пожаров в Турции

1 августа, 20:09

Количество жертв в результате лесных пожаров в Турции достигло восьми человек, пострадавших – 864. Об этом написал министр здравоохранения республики Фахретттин Коджа на своей странице в Twitter.

«В результате пожаров в Манавгате (провинция Анталья) у нас всего семь погибших. Из 507 человек, пострадавших от пожара, 497 были выписаны. Из 203 человек, пострадавших от пожаров в Мармарисе и Бодруме, 186 были выписаны. В Мармарисе у нас один погибший. Все 154 человека, пострадавшие от пожара в Мерсине, были выписаны после завершения лечения», — заявил глава ведомства.

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Российские миротворцы сопроводили азербайджанские войска

1 августа, 21:17

Российскими миротворцами обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту ШУША – КРАСНЫЙ БАЗАР – КАДЖАР и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом информирует Минобороны России.