Основатели крупнейших компаний и бизнесмены с миллиардными состояниями всегда в центре внимания. Но иногда богатейшие люди планеты исчезают из поля зрения, как, например, Джек Ма после его разногласий с регулятором КНР или основатель Google Ларри Пейдж. Почему и куда исчезают миллионеры — в подборке Forbes.

Миллиардер Стив Фоссет

Американский бизнесмен Стив Фоссет очень любил активный отдых и увлекался воздухоплаванием и парусным спортом — ему принадлежат многочисленные мировые рекорды в этих дисциплинах.

В 1980 году Фоссет основал одну из крупнейших трейдинговых корпораций США — Lakota Trading Inc., в 1982 году он стал совладельцем авиастроительной компании Scaled Composites. Несмотря на успех в бизнесе, в 1990 году Фоссет отошел от дел и решил посвятить свою дальнейшую жизнь приключениям.

3 сентября 2007 года, желая поставить очередной рекорд, 63-летний Фоссет поднялся в воздух на небольшом самолете в штате Невада. Через какое-то время самолет перестал подавать сигналы. На поиски пропавшего миллиардера вылетели десятки самолетов и вертолетов, Фоссета искали несколько суток. Все осложнялось тем, что бизнесмен не оставил диспетчерам план своего полета — было известно только, что он полетел в южном направлении. 19 сентября официальные поиски были завершены.

В феврале 2008 года бизнесмен был признан погибшим. Обломки его самолета были обнаружены только 1 октября 2008 года недалеко от границы со штатом Невада, в лесу. Среди обломков были найдены вещи Фоссета и человеческие останки. Результаты анализа ДНК, которые были объявлены 3 ноября, показали, что эти останки принадлежали Фоссету.

Основатель Quadriga Джерри Коттон

Исчезновение основателя криптобиржи Quadriga Джерри Коттона, пожалуй, является одним из самых загадочных в этом списке. QuadrigaCX — криптовалютная биржа Канады — была основана в 2013 году. Джерри Коттону принадлежали все акции компании. В 2018 году на Quadriga было зарегистрировано более 300 000 человек.

В начале 2018 года у биржи начались трудности. Так, Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) решил заморозить сотни счетов биржи, на которых хранилось более $21,6 млн. А в конце года 30-летний Джерри Коттен отправился в Индию и, как было объявлено, умер.

Но инвесторам Quadriga показался странным тот факт, что основателя криптобиржи похоронили в Канаде уже на третий день после смерти в Индии, а пользователям сообщили о случившемся только месяц спустя. Тогда же выяснилось, что Коттон унес с собой в могилу все сбережения клиентов (около $137 млн на момент закрытия биржи) — только он знал все пароли и ключи от платформы.

Потерпевшие неоднократно просили следствие произвести эксгумацию тела Коттона, против чего активно выступает супруга покойного, так как им кажется, что основатель Quadriga все еще жив и в его могиле находится другой человек.

Основатель Alibaba Джек Ма

После того как осенью 2020 года было отменено публичное размещение акций финтех-компании Ant Group Джека Ма, предприниматель исчез с радаров. Его последнее публичное выступление было 24 октября: в тот день миллиардер раскритиковал власти и крупнейших игроков рынка за «менталитет ломбарда» и противодействие инновациям.

Критика властей спровоцировала проблемы у финансовой компании миллиардера Ant Group и самой Alibaba. 24 декабря стало известно об антимонопольном расследовании в отношении последней.

Впервые Ма показался на публике только спустя несколько месяцев — 20 января 2021 года, передавал тогда Financial Times со ссылкой на китайские СМИ. В опубликованном онлайн видео миллиардер призвал поддерживать китайских учителей и систему образования: «Я и мои коллеги учились и думали и стали более решительными в желании посвятить себя развитию образования и общественного благосостояния». С тех пор с критикой властей Ма больше не выступал.

Основатели Africrypt Амир и Раис Каджи

В апреле этого года основатели криптоплатформы Africrypt из ЮАР объявили о ее взломе, но попросили пользователей не обращаться к юристам. Инвесторы отнеслись к просьбе 17-летнего Амира и 21-летнего Раиса Каджи скептически и наняли юридическую фирму Hanekom Attorneys. После сообщения о взломе братья пропали, появились сообщения об их похищении, но Hanekom Attorneys обратилась к элитному подразделению национальной полиции ЮАР для помощи в поисках основателей Africrypt. Вместе с ними исчезли средства пользователей — $3,6 млрд в биткоинах, писал Bloomberg.

«Мы сразу нашли подозрительным призыв не обращаться в полицию. Кроме того, сотрудники Africrypt потеряли доступ к платформе за неделю до заявленного взлома», — отмечали в Hanekom Attorneys.

В ходе расследования выяснилось, что один из адресов предполагаемых взломщиков, куда уходили средства инвесторов, уже фигурировал в истории Africrypt — это был один из кошельков, который использовался компанией для выполнения дежурных операций. Также обнаружилось, что похищенные хакерами средства были изначально собраны как с криптовалютных кошельков, так и с банковских счетов Africrypt, а затем проведены через биткойн-миксеры (средства «дробятся» на мелкие части и перемешиваются со средствами других участников сети), чтобы их было сложнее отследить. Где сейчас средства инвесторов — неизвестно, как неизвестно и то, где находятся сами основатели криптобиржи.

Адвокат Джон Остхейзен, представляющий интересы братьев, рассказал «Би-би-си», что его клиенты «категорически отрицают» свою причастность к «ограблению» или к тому, что они скрылись с денежными средствами. «Нет никаких оснований для обвинений», — сказал адвокат. «Они утверждают, что это был взлом и у них были украдены эти активы», — добавил он.

Более того, по словам Остхейзена, братья были вынуждены скрыться из-за угроз, но они готовы сотрудничать со следствием. К тому же, по словам братьев, пропало не более $5 млрд.

Сооснователь Google Ларри Пейдж

Сооснователь Google и миллиардер Ларри Пейдж перестал бывать на публике более года назад, после того как оставил вместе с Сергеем Брином руководство Alphabet. Как стало известно 27 июля, во время пандемии миллиардер несколько месяцев провел на островах Фиджи, рассказали Business Insider источники, которые лично видели там миллиардера или даже контактировали с ним. По информации собеседников Business Insider, Пейдж в основном проживал на острове Таваруа к западу от крупнейшего острова Фиджи Вити-Леву. Чем занимается там миллиардер и почему решил скрыться от публики — не уточняется.