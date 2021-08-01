Почему Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2»

1 августа, 19:26

Президент США Джо Байден отказался от санкций против «Северного потока — 2», чтобы защитить американские компании. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Foreign Policy.

По данным издания, эти меры не связаны с «отсутствием симпатии к Украине». Санкции США позволят другим странам вводить ограничения против американских компаний, к тому же это может сказаться на желании зарубежных корпораций торговать в долларах, а это может «значительно ослабить роль Соединенных Штатов в мире».

Автор материала Элизабет Броу напомнила, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вводил санкции против «Северного потока — 2» в рамках так называемого «Закона о защите энергетической безопасности Европы» (PEESA), которые коснулись и страховщиков строительства газопровода.

Введение ограничений может спровоцировать аналогичное поведение со стороны другой могущественной страны — Китая. Ранее китайское правительство уже не раз вводило санкции, пользуясь своей важной ролью в мировой экономике, отмечает Броу.

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В Финляндии скончался Рауф Алиев

1 августа, 21:03

Тело азербайджанца Рауфа Алиева было найдено недалеко от Раумского района Финляндии.

Его личность была установлена ​​по найденному у него документу, уточняет «Репорт».

Труп передали супруге покойного. Отмечается, что Р.Алиев работал в ресторанном бизнесе.

Полиция расследует причину смерти. Никаких следов насилия на теле не обнаружено.