Льды в Гренландии стремительно тают

Из-за необычайно теплой температуры в Гренландии происходит массивное таяние ледникового покрова. Начиная с 28 июля ежедневно тает около восьми миллиардов тонн льда — это вдвое больше, чем обычно в летнее время, передает DW со ссылкой на агентство AFP.

По данным датской метеорологической службы DMI, сейчас на севере Гренландии установилась температура воздуха выше 20 градусов тепла, более чем вдвое превышающая среднестатистическую норму для этого времени года. В аэропорту Нерлерит Инаат на востоке Гренландии 29 июля была зарегистрирована самая высокая температура с момента начала наблюдений + 23,4 градуса Цельсия.

Рекордное таяние ледника в Гренландии отмечалось в 2019 году, оно пока не превзойдено, но в текущем году процессом охвачена значительно большая территория. Тем не менее, в целом таяние ледника в этом году пока что укладывается в среднестатистические показатели.

Площадь ледникового покрытия Гренландии составляет 1,8 миллиона квадратных километров — по размерам это второй в мире ледник после Антарктиды. В связи с потеплением арктического климата его таяние значительно ускорилось после 2000 года.