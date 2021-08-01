Мармарис во власти огня: видео

1 августа, 18:42

Огонь в Мармарисе (Турция) перекинулся на населенные пункты.

Представляем вам кадры, снятые АПА на месте происшествия:

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Российские миротворцы сопроводили азербайджанские войска

1 августа, 21:17

Российскими миротворцами обеспечено сопровождение шести колонн вооруженных сил Азербайджанской Республики: четырех через Лачинский коридор в северном и южном направлениях, одной колонны по маршруту ШУША – КРАСНЫЙ БАЗАР – КАДЖАР и одной в обратном направлении.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Об этом информирует Минобороны России.