Египет уничтожил на Синае 89 боевиков

1 августа, 17:16

Армия Египта в воскресенье объявила о ликвидации 89 боевиков в ходе ряда операций в северной части Синайского полуострова.

«В рамках продолжающихся мер по преследованию и разгрому террористических элементов… за предыдущий период времени вооруженные силы провели операции, в ходе которых в северной части Синайского полуострова были убиты 89 опасных экстремистов», — приводит «Интерфакс» слова представителя армии.

Также египетские военные обезвредили 404 самодельных взрывных устройства и разрушили 13 туннелей, которые боевики использовали для проникновения на территорию Египта.

В то же время военные потеряли восемь человек.

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Наши пожарные продолжают борьбу с возгоранием в Турции: фото, видео

1 августа, 18:29

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева очередная группа противопожарных сил МЧС страны отправилась в братскую Турцию для тушения лесных пожаров и предотвращения их распространения.

Прибывшая ранее в страну первая группа пожарных, разделенная на две группы, в настоящее время потушила пламя еще в одном селе района Мармарис (Мугла), сообщает МЧС Азербайджана.