Египет уничтожил на Синае 89 боевиков

Армия Египта в воскресенье объявила о ликвидации 89 боевиков в ходе ряда операций в северной части Синайского полуострова.

«В рамках продолжающихся мер по преследованию и разгрому террористических элементов… за предыдущий период времени вооруженные силы провели операции, в ходе которых в северной части Синайского полуострова были убиты 89 опасных экстремистов», — приводит «Интерфакс» слова представителя армии.

Также египетские военные обезвредили 404 самодельных взрывных устройства и разрушили 13 туннелей, которые боевики использовали для проникновения на территорию Египта.

В то же время военные потеряли восемь человек.