В Париже полиция разгоняет оставшихся на площади Бастилии манифестантов

Сотрудники полиции начали зачищать парижскую площадь Бастилии от участников протестного марша против санитарных пропусков, сообщает ТАСС.

В Twitter-аккаунте префектуры столичной полиции граждан призывают расходиться и сообщают, по каким улицам они могут покинуть площадь, ставшую конечной точкой многочасового марша через полгорода.

Тем не менее стычки между агрессивными демонстрантами и полицейскими еще продолжаются. Полиция использует шумовые гранаты и слезоточивый газ, несколько раз применялся водомет на крыше полицейского грузовика. Некоторые участники столкновений с полицией были задержаны, однако точной информации по количеству задержанных, как и по общему количеству участников маршей МВД пока не распространяло.