Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции

31 июля, 22:47

Подозреваемый в поджоге лесных массивов задержан в турецкой провинции Мугла, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в провинции Мугла, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.

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Внучка Лукашенко вышла замуж

1 августа, 00:30

Старшая внучка президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктория вышла замуж, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

Глава государства поздравил Викторию и ее избранника с днем свадьбы. Президент отметил, что молодожены теперь «пишут свою историю». «Пул первого» также опубликовал свадебное фото, на котором запечатлены Лукашенко, его внучка и ее супруг.

Отмечается, что свадьбу отпраздновали в кругу родных и самых близких, всего в ресторан пригласили около 70 гостей. Виктория — старшая дочь сына Лукашенко Виктора, который возглавляет Национальный олимпийский комитет Белоруссии. Всего у белорусского лидера трое сыновей и семеро внуков.