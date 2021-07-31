Эрдоган сообщил о задержании подозреваемого в поджоге леса в Турции

Подозреваемый в поджоге лесных массивов задержан в турецкой провинции Мугла, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Есть один задержанный в Миласе. Если это диверсия, то наказать виновных — наш долг», — сказал Эрдоган, выступая в кризисном центре в провинции Мугла, куда он прибыл для ознакомления с ситуацией в районах пожаров. Трансляция велась в Twitter.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о шести жертвах стихийного бедствия и 410 пострадавших.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей.