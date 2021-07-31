Фазиль Мустафа: Всё тот же невоспитанный Володя

Задержки с изменениями в политтехнологиях России порою лишают тени серьёзности продиктованные некими намерениями высказывания, которые делаются от имени этой страны. Данный метод и, в особенности, заявления с угрозами и предупреждениями, привычно исходящие от такой фигуры, как Жириновский, становятся уже просто смехотворными. Эта личность уже «забросалаатомными бомбами» ряд стран, «захватила» иные и «совершила государственные перевороты» в других… А в итоге выяснилось, что не произошло ровно ничего кроме действий согласно сюжетной линии, выстроенной для какого-то мультяшного героя.

Этот человек уже не раз высказывал противоречивые, а порою и прямо оскорбительные мысли об Азербайджане – как о государстве, так и о его народе и оппозиции. В своём неразумии он даже присоединял Карабах к России и превращал Азербайджан в российскую губернию. Всё это не особо беспокоило Азербайджан, у которого сложились достаточно тесные взаимоотношения с Россией, так как до сих пор мнения подобных политиканов, прикармливаемых из армянских кормушек, ни на йоту не влияли на наши межгосударственные отношения. Обладающие прагматичным мышлением лидеры Азербайджана и России до сего дня с успехом поддерживают отношения, отвечающие интересам и нуждам двух государств; между нами сложились крепкие традиции дружбы.

Невзирая на это, однако, Жириновский, неоднократно демонстрировавший скотское отношение к своим оппонентам, вновь озвучил очередную порцию своих бредней, на сей раз, на радио. Он заявил, что, поскольку Южный Кавказ двести лет входил в сферу влияния России, все-де должны «считаться с нашей волей». Вдобавок, позволив себе непристойное обращение к президенту Азербайджана, Жириновский говорит, что никто «на этих территориях» не смеет косо посмотреть на русских солдат, а то, мол, дело закончится свержением власти. Обращаясь к президенту Азербайджана неподобающим образом и в духе своей оккупационно-фашистской риторики, а также шля предупреждения Азербайджану, Володя-хулиган никак не возьмёт в толк, что азербайджанский народ сплотился в один кулак именно под руководством Ильхама Алиева, чтобы освободить свои земли от армянских дикарей, периодически прикармливающих типов вроде самого Жириновского словно своих верных псов. Ни одна клика отныне не сможет разрушить модель единения азербайджанского народа; пусть никто не сомневается в том, что мы со всей решимостью объединимся в одно целое – и истеблишмент, и оппозиция, — против любой внешней силы. Сегодня оппозиция Азербайджана готова вести борьбу плечом к плечу с властью, будь то за освобождение земель от оккупации или оборону независимости страны. Это безусловно доказывают и заявления всех существующих в стране оппозиционных партий в поддержку политики власти, нацеленной на обеспечение территориальной целостности. Причём, такие заявления делались и в ходе продлившихся 44 дня сражений, и в последующий период. Что же касается тех, кто уже вышеозначенным образомпосылают угрозы в адрес Азербайджана, то они должны уразуметь, что независимость является краеугольным вопросом для этого народа и что посягнувший на неё солдат какой бы то ни было страны в итоге станет лишь ещё одной надписью на кладбищенском мемориале. И ведь жалкое состояние, до которого были низведены армянские солдаты, наш дурно воспитанный Жириновский мог бы уж видеть собственными глазами. Так что, будет лучше, если, чем зариться на Азербайджан, Володя-дебошир поразмыслит о своём собственномплачевном положении.

Мы, как государство, придаём большое значение нашей дружбе с Россией. Я уверен, что продиктованные определёнными намерениями призывы подобных деструктивных элементов будут, как и ранее, унесены ветром прежде, чем кто-то вообще сочтёт нужным прислушаться к ним.

Фазиль Мустафа, депутат Милли Меджлиса