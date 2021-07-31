В Бодруме эвакуировали постояльцев трех пятизвездочных отелей из соображений безопасности из-за лесных пожаров. Об этом в субботу, 31 июля, заявил источник в правоохранительных органах страны.

«Сегодня вспыхнул новый пожар в районе Умурча в Бодруме где-то в 12:40 (совпадает с мск), затем он дошел до района Ичмелер. Из соображений безопасности при содействии сотрудников жандармерии были эвакуированы постояльцы трех пятизвездочных отелей», — рассказал источник ТАСС.

Отмечается, что на месте бедствия ведутся работы по борьбе с пожаром, на данный момент угрозы для местных жителей или туристов нет.

Кроме того, отмечается, что эвакуированные туристы размещены в подходящих объектах в центре города.