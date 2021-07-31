Байден с надеждой смотрит на переговоры с Россией по стратегической стабильности

Президент США Джо Байден с надеждой смотрит на российско-американские переговоры по стратегической стабильности, первый раунд которых прошел на ранее на текущей неделе в Женеве. Глава администрации США сообщил об этом, отвечая в в беседе с журналистами в Белом доме на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать данные встречи, уточнить, удовлетворен ли он тем, как прошел женевский раунд.

«Мы в процессе. И я питаю надежды», — сказал американский лидер про эти переговоры с Россией, подняв при этом вверх большой палец правой руки. От дальнейших комментариев на этот счет он воздержался.

Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся в Женеве в среду. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.

Госдепартамент США охарактеризовал состоявшиеся переговоры как профессиональные и предметные. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство отметило, что делегации договорились организовать новое пленарное заседание в конце сентября. А до этого Москва и Вашингтон проведут еще неформальные консультации, пояснил Госдепартамент.