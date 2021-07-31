В Турции осталось локализовать лишь 11 очагов лесных пожаров

31 июля, 09:00

Турецким пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров.

Об этом сообщил в Твиттер министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.

«Герои с огромной самоотверженностью тушат пожары с воздуха и на земле. Мы благодарны за вашу поддержку. В период с 28 по 30 июля 2021 года 74 из 85 лесных пожаров были взяты под контроль», — написал глава ведомства.

Согласно таблице, которой поделился министр, в настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.

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Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров регионы Турции зоной бедствия

31 июля, 12:05

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в субботу зоной бедствия регионы республики, пострадавшие от лесных пожаров.

«Мы объявили наши регионы, пострадавшие от лесных пожаров, зонами бедствия. Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей нации и возместить ущерб», — написал он в своем Telegram-канале.