В Турции осталось локализовать лишь 11 очагов лесных пожаров

Турецким пожарным удалось локализовать 74 из 85 бушующих в стране лесных пожаров.
Об этом сообщил в Твиттер министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
«Герои с огромной самоотверженностью тушат пожары с воздуха и на земле. Мы благодарны за вашу поддержку. В период с 28 по 30 июля 2021 года 74 из 85 лесных пожаров были взяты под контроль», — написал глава ведомства.
Согласно таблице, которой поделился министр, в настоящее время пожары продолжаются в провинциях Адана, Анталья, Мерсин, Мугла и Османие.
Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar.
Destekleriniz için minnettarız.
28-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı. pic.twitter.com/WqMLP8upXE
— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) July 30, 2021