Известна причина самопроизвольного включения двигателей на МКС

В космическом модуле Наука на МКС произошло внезапное включение двигателей. Эксперты объясняют это сбоем программного обеспечения.

По словам, руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, механика стыковки отработала без замечаний и привела к закрытию станции и модуля.

«Из-за кратковременного сбоя была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — рассказал Соловьев (цитата по РИА Новости).

Также он добавил, что исправить ситауцию удалось с помощью двигателей модуля Звезда.

«В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией», — добавил Соловьев.