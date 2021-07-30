Известна причина самопроизвольного включения двигателей на МКС

30 июля, 21:54
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В космическом модуле Наука на МКС произошло внезапное включение двигателей. Эксперты объясняют это сбоем программного обеспечения.

По словам, руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева, механика стыковки отработала без замечаний и привела к закрытию станции и модуля.

«Из-за кратковременного сбоя была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», — рассказал Соловьев (цитата по РИА Новости).

Также он добавил, что исправить ситауцию удалось с помощью двигателей модуля Звезда.

«В настоящий момент станция находится в штатной ориентации, все системы МКС и МЛМ работают нормально. Создан надежный внутренний силовой и командный интерфейс, а также интерфейс энергопитания, которые связали модуль со станцией», — добавил Соловьев.

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Турецкий спецназ уничтожил боевиков РКК

30 июля, 23:21
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В зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы 2 террориста РКК, готовившие теракты. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

В сообщении говорится, что террористы нейтрализованы в результате операции спецназа ВС Турции.

ВС Турции продолжат принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении.