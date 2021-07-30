Лукашенко высказался о встрече Байдена с Тихановской

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал встречу лидера оппозиции Тихановской с президентом США Джо Байденом.

Лукашенко подчеркнул, что с прошлого года не прекращаются «попытки дискредитации» Беларуси на международной арене.

«Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками какими-то угостил», — заявил белорусский лидер, слова которого приводит «Газета.ру».

По его словам, цель западных санкций — оставить белорусов «без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания». При этом Запад «понимает ущербность санкционной тактики для самого себя».