Лукашенко высказался о встрече Байдена с Тихановской

30 июля, 21:39
258

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал встречу лидера оппозиции Тихановской с президентом США Джо Байденом.

Лукашенко подчеркнул, что с прошлого года не прекращаются «попытки дискредитации» Беларуси на международной арене.

«Политическая поддержка «беглых», как видим, ни к чему не привела и свелась к их бесконечным гастролям в духе «Байден нам поможет». Говорят, печенюшками какими-то угостил», — заявил белорусский лидер, слова которого приводит «Газета.ру».

По его словам, цель западных санкций — оставить белорусов «без пенсий, зарплат, пособий, качественного медицинского обслуживания». При этом Запад «понимает ущербность санкционной тактики для самого себя».

﻿

В Париже ограбили ювелирный магазин

30 июля, 23:06
45

Драгоценности на сумму более €2 млн стали добычей вооруженных грабителей, совершивших налет на ювелирный магазин в центре Париже. Об этом в пятницу сообщил ТАСС со ссылкой на BFM.

По его данным, налет на ювелирный магазин Dinh Van совершили двое мужчин 30-летнего возраста. Они угрожали персоналу оружием. Совершив ограбление, злоумышленники скрылись с места преступления со своей добычей. При ограблении никто не пострадал.