Госагентство: Израиль является приоритетным рынком для азербайджанского туризма

«До пандемии коронавируса Азербайджан открыл туристические представительства на 6 приоритетных рынках. Эти представительства находятся в Китае, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, России и Германии».

Об этом заявил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя принципы работы и деятельность открытого в Израиле туристического представительства.

По его словам, которые приводит «Репорт», отношения между двумя странами сыграли роль в открытии этого представительства: «Нашим следующим шагом в расширении географии стало открытие 7-го представительства в Израиле. Израиль является приоритетным рынком для азербайджанского туризма. Кроме того, межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Наши представительства в зарубежных странах в основном занимаются привлечением туристов в нашу страну, проводят маркетинговые, рекламные кампании, различные мероприятия».