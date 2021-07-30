Госагентство: Израиль является приоритетным рынком для азербайджанского туризма

30 июля, 21:25
45

«До пандемии коронавируса Азербайджан открыл туристические представительства на 6 приоритетных рынках. Эти представительства находятся в Китае, Индии, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, России и Германии».

Об этом  заявил пресс-секретарь Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде, комментируя принципы работы и деятельность открытого в Израиле туристического представительства.

По его словам, которые приводит «Репорт», отношения между двумя странами сыграли роль в открытии этого представительства: «Нашим следующим шагом в расширении географии стало открытие 7-го представительства в Израиле. Израиль является приоритетным рынком для азербайджанского туризма. Кроме того, межгосударственные отношения находятся на высоком уровне.

Наши представительства в зарубежных странах в основном занимаются привлечением туристов в нашу страну, проводят маркетинговые, рекламные кампании, различные мероприятия».

﻿

Турецкий спецназ уничтожил боевиков РКК

30 июля, 23:21
45

В зоне операции «Щит Евфрата» на севере Сирии нейтрализованы 2 террориста РКК, готовившие теракты. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

В сообщении говорится, что террористы нейтрализованы в результате операции спецназа ВС Турции.

ВС Турции продолжат принимать меры для обеспечения мира и стабильности в регионе, говорится в сообщении.