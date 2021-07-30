НАТО сожалеет в связи решением «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля



«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление».

Об этом на своей странице в Facebook написал спецпредставитель Генсекретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной

Азии Джеймс Аппатурай.

Он призвал все стороны поддержать проведение реформ, необходимых для достижения демократических целей страны.

«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление. Соглашение от 19 апреля является лучшим способом проведения реформ, которые принесут пользу Грузии и помогут Грузии продвинуться по евроатлантическому пути. Поэтому Грузия включила реализацию соглашения в годовую национальную программу, которая помогает подготовить Грузию к возможному членству в НАТО. Все партии, в том числе «Национальное движение», должны поддержать осуществление реформ, необходимых для достижения демократических целей Грузии», — отметил Аппатурай.