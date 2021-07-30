НАТО сожалеет в связи решением «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля

30 июля, 17:39
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«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление».

Об этом  на своей странице в Facebook написал спецпредставитель Генсекретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной
Азии Джеймс Аппатурай.

Он призвал все стороны поддержать проведение реформ, необходимых для достижения демократических целей страны.

«Решение «Грузинской мечты» выйти из соглашения от 19 апреля вызывает глубокое сожаление. Соглашение от 19 апреля является лучшим способом проведения реформ, которые принесут пользу Грузии и помогут Грузии продвинуться по евроатлантическому пути. Поэтому Грузия включила реализацию соглашения в годовую национальную программу, которая помогает подготовить Грузию к возможному членству в НАТО. Все партии, в том числе «Национальное движение», должны поддержать осуществление реформ, необходимых для достижения демократических целей Грузии», — отметил Аппатурай.

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Гафарова: Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией

30 июля, 20:12
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Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.

Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.

«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.