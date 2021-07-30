Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Шураабад Агламского района.
Освобожденное от армянской оккупации село Шураабад Агдамского района
30 июля, 16:54
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Минобороны обнародовало видеокадры освобожденного от армянской оккупации села Шураабад Агламского района.
Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в пятницу направила председателю Великого национального собрания Турции Мустафе Шентопу письмо с соболезнованиями в связи с жертвами среди населения в результате вспыхнувших в различных регионах Турции лесных пожаров.
Как говорится в сообщении Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова от своего и от имени Милли Меджлиса Азербайджана пожелала упокоения душам погибших и исцеления раненым.
«Азербайджан, как и всегда, рядом с братской Турцией. Наши молитвы с вами», – говорится в письме.