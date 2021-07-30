Токио-2020: Азербайджанский боксер вышел в полуфинал

30 июля, 15:30
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Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес провел очередной бой на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

В 1/4 финала он встретился с турком Байрамом Малканом, передает АПА.

Победитель Европейских игр, победивший узбекского боксера Дильшотбека Рузметова в первой же встрече, победил и во второй схватке. В весовой категории до 81 кг Домингес победил соперника со счетом 5:0 (28:27, 29:26, 28:27, 29:26, 28:27).

Таким образом, Альфонсо получил путевку в полуфинал, обеспечив себя как минимум 3-е место.

На пути к финалу он встретится с кубинцем Арленом Лопесом. Бой состоится 1 августа.

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Израильский танкер подвергся нападению в Аравийском море

30 июля, 16:18
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Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующий на вопросах безопасности.

По неподтвержденным данным портала, экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.

Возможный способ атаки — БПЛА, указывает портал.