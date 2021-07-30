Названы главные симптомы затяжного COVID-19



Всемирной организации здравоохранения известно о более чем 200 симптомах затяжного коронавируса, самые распространенные из них — одышка, когнитивная дисфункция и усталость, сообщила представитель ВОЗ Джанет Диас.

«Некоторые из наиболее распространенных симптомов постковидного состояния или, как вы сказали, затяжного COVID, включают одышку, когнитивную дисфункцию, которую люди называют «мозговым туманом», а также усталость. Это три наиболее распространенных. Однако на самом деле у пациентов было зарегистрировано более 200 симптомов. Так что список довольно длинный», — сказала Диас в онлайн-программе организации «Наука за 5 минут».

Она отметила, что, по некоторым данным, эти симптомы могут сохраняться в течение трех-девяти месяцев. По словам Диас, пациентами с постковидным синдромом необходима помощь специалистов по реабилитации, психологов и социальных работников.