ЦБА: Инфляция в этом году приблизится к верхнему порогу целевого диапазона



«Учитывая влияние факторов расхода, в июле был установлен высокий прогноз инфляции на конец 2021 года и прогнозируется, что уровень инфляции в Азербайджане приблизится к верхнему порогу целевого диапазона в 2021 году».

Об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, передает АПА.

По его словам, темпы инфляции в стране снизились с момента обнародования прошлогоднего решения по процентам, и в июне была зафиксирована месячная дефляция в 0,5%, а годовая инфляция составила 4,7%.