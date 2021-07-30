ЦБА: Инфляция в этом году приблизится к верхнему порогу целевого диапазона

30 июля, 13:25
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«Учитывая влияние факторов расхода, в июле был установлен высокий прогноз инфляции на конец 2021 года и прогнозируется, что уровень инфляции в Азербайджане приблизится к верхнему порогу целевого диапазона в 2021 году».

Об этом заявил председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на онлайн-пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора, передает АПА.

По его словам, темпы инфляции в стране снизились с момента обнародования прошлогоднего решения по процентам, и в июне была зафиксирована месячная дефляция в 0,5%, а годовая инфляция составила 4,7%.

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Израильский танкер подвергся нападению в Аравийском море

30 июля, 16:18
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Танкер Mercer Street под флагом Либерии и управляемый израильской компанией Zodiac Maritime LTD подвергся нападению у берегов Омана в Аравийском море Индийского океана. Об этом сообщил в пятницу портал Dryad Global, специализирующий на вопросах безопасности.

По неподтвержденным данным портала, экипаж танкера состоит из 27 человек, в том числе одного россиянина, а также граждан Украины, Грузии, КНР и других стран.

Возможный способ атаки — БПЛА, указывает портал.