«Бакметрополитен»: На участке «Низами-Иншаатчылар» наблюдаются задержки в движении поездов

Возникли проблемы с движением поездов на станциях Бакинского метрополитена.
Cоставы застряли в тоннеле между станциями метро «28 Мая» и «Низами» на линии «Ази Асланов» – «Дарнагюль», передает «Репорт».
Причиной остановки поездов является падение напряжения на линии электропередачи. Поезд застрял также в тоннеле между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Шах Исмаил Хатаи».
Пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил, что в связи с инцидентом проводится разбирательство.
«В результате кратковременного падения напряжения на линиях электропередачи метрополитена на участке «Низами-Иншаатчылар» наблюдаются задержки в движении поездов по линиям», — сказал он.