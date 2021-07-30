«Бакметрополитен»: На участке «Низами-Иншаатчылар» наблюдаются задержки в движении поездов

30 июля, 10:12
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Возникли проблемы с движением поездов на станциях Бакинского метрополитена.

Cоставы застряли в тоннеле между станциями метро «28 Мая» и «Низами» на линии «Ази Асланов» – «Дарнагюль», передает «Репорт».

Причиной остановки поездов является падение напряжения на линии электропередачи. Поезд застрял также в тоннеле между станциями метро «Джафар Джаббарлы» и «Шах Исмаил Хатаи».

Пресс-секретарь ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов сообщил, что в связи с инцидентом проводится разбирательство.

«В результате кратковременного падения напряжения на линиях электропередачи метрополитена на участке «Низами-Иншаатчылар» наблюдаются задержки в движении поездов по линиям», — сказал он.

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Закир Гасанов посетил один из общевойсковых полигонов Вооруженных сил

30 июля, 12:15
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Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства прибыли на один из общевойсковых полигонов, чтобы ознакомиться с ходом проведения курсов повышения квалификации и усовершенствования офицерского состава.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Министру обороны было доложено, что в рамках учебного процесса особое внимание уделяется занятиям по применению техники последнего поколения. Было сообщено, что на курсах военнослужащие изучают тактико-технические характеристики и порядок использования современных боевых средств, состоящих на вооружении войск.

Наряду с этим, военнослужащие изучают и другие современные образцы вооружения и военной техники, совершенствуют свои навыки в тактике и других предметах боевой подготовки. Отмечалось, что молодые офицеры, обучающиеся на курсах – это военнослужащие, прошедшие Отечественную войну и имеющие боевой опыт.

В заключение З.Гасанов понаблюдал за выполнением военнослужащими учебных задач и стрельб на танках и боевых машинах пехоты.