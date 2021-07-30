«Подстава» на границе. Какую ловушку расставляет Москве Ереван?

Тема возможного появления российских пограничников на государственной границе Азербайджана и Армении вновь в топе новостей. «Вбросил вопрос», как того и следовало ожидать, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян: «Мы выступаем за начало процесса делимитации и демаркации границы Армении и Азербайджана. Учитывая создавшуюся на границах ситуацию, есть смысл рассмотреть размещение опорных пунктов российских пограничников по всей протяженности армяно-азербайджанской границы» — заявил он на заседании правительства. Кроме того, предполагается разместить на границе еще и мониторинговую миссию ОДКБ. Причем сделал это Никол Воваевич как раз на фоне серии провокаций на границе с Азербайджаном.

Обсуждать эту инициативу с российскими коллегами «шашлычный варчапет» только собирается. И судить о контурах инициативы еще как бы слишком рано. Но…

Прежде всего, заявление Пашиняна официально подводит черту под его же нашумевшей инициативой «зеркально отвести войска и разместить между сторонами международных наблюдателей и миротворцев». Понятно, что никакого «зеркального отвода войск», как того и следовало ожидать, не получилось. Более того, закончилась и очередная ереванская «прогулка на Запад». После обмена «обнадеживающими реверансами» с Парижем и другими европейскими столицами на границе предлагается встать все тем же российским «зелёным фуражкам». Проще говоря, устроив серию трепыханий на коротком поводке, Никол Воваевич возвращает армянскую политику на круги своя и просит помощи у России.

Только вот реакция РФ оказалась весьма прохладной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по сути дела отказался комментировать идею Пашиняна, ограничившись тем, что напомнил об усилиях России по установлению прекращения огня на границе. Что более всего напоминало адресованный Николу Воваевичу совет перестать «бузить» и заняться делом.

И вот этот скепсис официального Кремля более чем понятен. Дело не только в том, что граница, на полноценное обустройство которой у Армении просто нет ресурсов, будет прикрыта за счет России, а Пашинян получает возможность заштриховать провал своего скандального предложения «зеркально отвести войска и разместить на границе международных миротворцев»: далеко не все «погосы» разберутся, встали ли на границе миротворцы между сторонами или российские пограничники — с армянской стороны. К таким попыткам решить проблемы за счет России в Кремле уже привыкли и прекрасно понимают, что без них не будет ни союзнических отношений, ни державного статуса. Важно другое. По сути дела, «форпост» в лице Пашиняна не на шутку подставил Кремль. В самом деле, если российские пограничники возьмут процесс делимитации и демаркации на себя и встанут на линии границы, соответствующей картам 1975 года, то в этом случае за все «потери территорий», незаконно «прихватизированных» Арменией во время войны и оккупации, отвечать будет уже Россия. А если российские пограничники займут позиции там, где «попросит» Ереван, то РФ гарантированно сталкивают лбами с Азербайджаном. Более того, едва объявив о своей инициативе, Пашинян старательно втягивает Россию в противостояние с Азербайджаном под соусом обязательств по ОДКБ. Российские и армянские СМИ цитируют очередной его перл в стиле дипломатии доносов: «Азербайджанские ВС не только продолжают незаконно находиться на территории Армении, но и периодически предпринимают провокационные действия, пытаясь скомпрометировать систему Договора о коллективной безопасности». А еще раньше Рубен Рубинян, депутат парламента от пашиняновского «Гражданского договора», возвестил: «Мы считаем, что ОДКБ должна соответствующим образом отреагировать на сложившуюся ситуацию, так как это обязательство организации». А затем попытался пригрозить уже Азербайджану: «Нужно обратить внимание на то, что с 16 сентября Армения станет председателем ОДКБ со всеми вытекающими отсюда последствиями». Да и устроили своё «шоу VIP-ябед» ереванские стратеги как раз синхронно со стартом натовских учений Agile Spirit в Грузии, в которых принимает участие и Азербайджан. Но кляуза не сработала. Вопреки мечтам Никола Пашиняна и его «погосов», Россия не торопится открыто втягиваться в усиленно раздуваемый Арменией приграничный конфликт.

Другой вопрос, сделают ли в Ереване из этого своевременные выводы. Или же попытаются довести конфликт до той черты, когда, по их расчетам, Москва уже не сможет не вмешаться.

Вопрос лишь в том, где на тот момент будут стоять военнослужащие Азербайджана и Армении.

Нурани, обозреватель