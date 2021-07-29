Корпорация Boeing направит сотни тысяч на устранение последствий наводнения в Германии

Аэрокосмическая корпорация Boeing объявила о выделении Американскому Красному Кресту 500 тыс. евро для оказания помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения, обрушившегося на запад Германии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Boeing, которое приводит ТАСС.

По его информации, денежные средства должны поступить в распоряжение Американского Красного Креста, после чего Немецкий Красный Крест направит их для обеспечения жителей пострадавших районов предметами первой необходимости. Кроме того, выделенная сумма пойдет на восстановление инфраструктуры и электроснабжения в регионах ФРГ, затронутых ударом стихии, а также на мобилизацию аварийно-спасательных служб.

Ранее сообщалось, что страховой убыток в связи с наводнением на западе ФРГ может превысить 5 млрд евро. В связи с этим в качестве срочной помощи для устранения последствий разгула стихии правительство страны планирует выделить 400 млн евро. Однако в настоящее время согласование документа продолжается. Власти также намерены привлечь к финансированию регионы страны.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии в основном оказались федеральные земли Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. От последствий разгула стихии, согласно последним данным, погибли более 180 человек, преимущественно в Рейнланд-Пфальце.