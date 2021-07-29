В Сирии боевики убили 8 солдат правительственных войск

29 июля, 20:53
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Боевики из оппозиционных формирований «Ахрар Хауран» атаковали в четверг посты сирийской армии в городе Дераа (110 км от Дамаска) и захватили в плен нескольких военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Дубая телеканал Al-Hadath.

Сообщается, что при отражении нападения противника погибли восемь солдат и два местных жителя, потери боевиков составили трое убитых.

Боестолкновения произошли преимущественно в районе Дераа-эль-Балад, который блокирован сейчас правительственными силами. Снаряды, выпущенные боевиками, разорвались также в квартале Тарик-эс-Сад, на площади Босра и в лагере беженцев Эс-Сахари. Одна из мин попала в госпиталь «Аль-Ватани», которому нанесен материальный урон, о пострадавших сведений не поступало.

В последние месяцы в провинции Дераа, которая перешла под контроль правительственных сил в 2018 году, активизировали вооруженные вылазки бандформирования, связанные с экстремистской группировкой «Джебхат ан-Нусра». Командование сирийской армии направило на юг элитные подразделения для проведения антитеррористической операции

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Немка случайно узнала о выигрыше в лотерею 33 млн евро

29 июля, 23:26
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Жительница Германии неделями носила в сумочке выигрышный лотерейный билет на 33 миллиона евро, не подозревая о том, как широко ей улыбнулась фортуна. У выигравшей, по ее словам, «до сих пор кружится голова» при мысли о том, какой куш она сорвала.

45-летняя женщина, имя которой не называется, стала единственным победителем тиража, проведенного в Германии 9 июня. Она правильно угадала все семь полей на лотерейном билете стоимостью 1,20 евро, но о своем многомиллионном выигрыше узнала лишь тогда, когда решила купить новый билет.

«У меня до сих пор кружится голова при мысли о том, что я беспечно носила почти 33 миллиона евро в своей сумочке в течение нескольких недель», — цитирует «Немецкая волна» со ссылкой на Lotto Bayern слова женщины.

Теперь она поклялась никогда больше не играть в лотерею и намерена вложить деньги в строительство собственного энергосберегающего дома с садом где-нибудь на природе. Она также хочет инвестировать в более здоровый образ жизни для своей семьи. Счастливица добавила, что выигрыша «более чем достаточно для моего мужа, моей дочери и меня», так что в будущем ей не придется играть снова. «Теперь я с удовольствием уступаю место другим игрокам и желаю им такой же удачи, какая была у меня», — сказала победительница.

Обладательница 33-миллионного джекпота выбрала лотерейные номера интуитивно. Это второй по величине выигрыш в 75-летней истории лотереи Lotto Bayern и, по данным компании, единственный в призовой категории «шесть правильных номеров + правильный суперномер».