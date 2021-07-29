40 лет назад сочетались браком леди Диана Спенсер и принц Чарльз

29 июля, 19:29
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29 июля 1981 года прошла свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер без преувеличения была событием века: в Великобритании объявили национальный праздник, около 750 миллионов человек не отходили от экранов телевизоров, а саму церемонию пришлось проводить не в традиционном Вестминстерском аббатстве, а в соборе Святого Павла — он вмещал больше гостей.

И пусть счастье супругов было недолгим (они официально развелись в 1996 году, а расстались еще раньше — в 1992-м), их свадьба вошла в историю. В сороковую годовщину церемонии «Вокруг света» вспоминает, как это было.

Дизайнеры работают над свадебным платьем леди Дианы

Такие кружки, посвященные свадьбе Дианы и Чарльза, продавались в Лондоне

Принц Чарльз и его брат принц Эндрю подъезжают к собору Святого Павла в день свадьбы

Диана Спенсер прибывает в королевской карете на свадьбу с принцем Чарльзом

Леди Диана идет под венец со своим отцом, графом Джоном Спенсером

Во время бракосочетания

Первый реверанс леди Дианы королеве Елизавете II в качестве принцессы Уэльской

Принц Чарльз и принцесса Диана покидают собор Святого Павла после церемонии

Принцесса Диана и принц Чарльз машут толпе из кареты после церемонии

Знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза на балконе Букингемского дворца

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Сопредседатели МГ ОБСЕ обеспокоены инцидентами на границе Армении и Азербайджана

29 июля, 20:38
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Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) сделали заявление, сообщается на официальном сайте ОБСЕ.

Сопредседатели с обеспокоенностью следят за недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана, включая сообщения о человеческих жертвах. Сопредседатели призывают стороны немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов существа конфликта.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.