40 лет назад сочетались браком леди Диана Спенсер и принц Чарльз

29 июля 1981 года прошла свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер без преувеличения была событием века: в Великобритании объявили национальный праздник, около 750 миллионов человек не отходили от экранов телевизоров, а саму церемонию пришлось проводить не в традиционном Вестминстерском аббатстве, а в соборе Святого Павла — он вмещал больше гостей.

И пусть счастье супругов было недолгим (они официально развелись в 1996 году, а расстались еще раньше — в 1992-м), их свадьба вошла в историю. В сороковую годовщину церемонии «Вокруг света» вспоминает, как это было.

Дизайнеры работают над свадебным платьем леди Дианы

Такие кружки, посвященные свадьбе Дианы и Чарльза, продавались в Лондоне

Принц Чарльз и его брат принц Эндрю подъезжают к собору Святого Павла в день свадьбы

Диана Спенсер прибывает в королевской карете на свадьбу с принцем Чарльзом

Леди Диана идет под венец со своим отцом, графом Джоном Спенсером

Во время бракосочетания

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Принц Чарльз и принцесса Диана покидают собор Святого Павла после церемонии

Принцесса Диана и принц Чарльз машут толпе из кареты после церемонии

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