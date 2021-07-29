40 лет назад сочетались браком леди Диана Спенсер и принц Чарльз

29 июля 1981 года прошла свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер.
Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер без преувеличения была событием века: в Великобритании объявили национальный праздник, около 750 миллионов человек не отходили от экранов телевизоров, а саму церемонию пришлось проводить не в традиционном Вестминстерском аббатстве, а в соборе Святого Павла — он вмещал больше гостей.
И пусть счастье супругов было недолгим (они официально развелись в 1996 году, а расстались еще раньше — в 1992-м), их свадьба вошла в историю. В сороковую годовщину церемонии «Вокруг света» вспоминает, как это было.
Дизайнеры работают над свадебным платьем леди Дианы
Такие кружки, посвященные свадьбе Дианы и Чарльза, продавались в Лондоне
Принц Чарльз и его брат принц Эндрю подъезжают к собору Святого Павла в день свадьбы
Диана Спенсер прибывает в королевской карете на свадьбу с принцем Чарльзом
Леди Диана идет под венец со своим отцом, графом Джоном Спенсером
Во время бракосочетания
Первый реверанс леди Дианы королеве Елизавете II в качестве принцессы Уэльской
Принц Чарльз и принцесса Диана покидают собор Святого Павла после церемонии
Принцесса Диана и принц Чарльз машут толпе из кареты после церемонии
Знаменитый поцелуй Дианы и Чарльза на балконе Букингемского дворца