Для семей шехидов в регионах Азербайджана строят более 460 домов



В регионах Азербайджана началось строительство более 460 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны.

Об этом в ходе проведенной пресс-конференции заявил председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов.

По его словам, семьям из этой категории населения в 2020 году было предоставлено 1 572 квартиры и частных дома.

«В соответствии с распоряжением, подписанным президентом Азербайджана в январе 2021 года, более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены квартирами. В этом году квартиры предусматривается предоставить трем тысячам семей из этой категории. На сегодня 1 300 семей уже обеспечены жильем», — сказал Бехбудов.