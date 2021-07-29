Для семей шехидов в регионах Азербайджана строят более 460 домов

29 июля, 16:00
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В регионах Азербайджана началось строительство более 460 частных домов для семей шехидов и инвалидов войны.

Об этом в ходе проведенной пресс-конференции  заявил председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов.

По его словам, семьям из этой категории населения в 2020 году было предоставлено 1 572 квартиры и частных дома.

«В соответствии с распоряжением, подписанным президентом Азербайджана в январе 2021 года, более 11 тысяч семей шехидов и инвалидов войны будут обеспечены квартирами. В этом году квартиры предусматривается предоставить трем тысячам семей из этой категории. На сегодня 1 300 семей уже обеспечены жильем», — сказал Бехбудов.

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Дельта-штамм вынудила Twitter закрыть штаб-квартиру

29 июля, 18:00
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Американская компания Twitter закрывает на время штаб-квартиру в Сан-Франциско и офисы в Нью-Йорке из-за распространения штамма коронавируса «дельта», сообщает издание Forbes со ссылкой на представителя социальной сети.

Как сообщает журнал, две недели назад Twitter разрешил своим сотрудникам выходить из режима дистанционной работы и приезжать в офисы.

По словам представителя Twitter, помимо закрытия штаб-квартиры и офисов, компания «приостанавливает открытие офисов».

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.