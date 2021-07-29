Британия разместит шпионскую базу США для противодействия России в космосе

Великобритания «очень заинтересована» в размещении шпионской базы Космических сил США для противодействия угрозам со стороны России и Китая, заявил глава ВВС Великобритании, маршал Майкл Уигстон (Michael Wigston). Об этом сообщает британское издание Express.

По информации издания, США захотели построить в Великобритании гигантскую радарную систему для отслеживания космических объектов. В ней будет размещена радиолокационная технология, способная определять небольшие объекты на расстоянии до 22 тысяч миль (около 355 тысяч километров). Эта система также будет служить для обнаружения любых попыток взлома британских спутников. Американцы хотят разместить по миру несколько таких баз — в Шотландии, на юге Англии, а также в Австралии. Планируется, что первая база будет сдана в эксплуатацию к 2025 году.

По словам маршала Уигстона, Британия «очень заинтересована» в разработках американских коллег, так как такие космические системы позволят следить за угрожающими действиями России и Китая в космосе. «Мы видим активность таких стран, как Китай и Россия, что вызывает озабоченность. Это безрассудная деятельность, развертывание и испытания в космосе систем, похожих на оружие. Таким образом, любая система, о которой мы говорим, которая дает нам лучшее представление о происходящем, невероятно важна для нас», — пояснил глава Королевских ВВС.